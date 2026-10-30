Ligue 1: Achraf Hakimi relance son compteur buts face au Havre (VIDEO)

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Achraf Hakimi a retrouvé le chemin des filets ce vendredi, à l’occasion du déplacement du Paris Saint-Germain sur la pelouse du Havre, comptant pour la 9e journée de Ligue 1.

Le latéral droit marocain a ainsi renoué avec le but sous les couleurs parisiennes, au cours d’une rencontre disputée au stade Océane. Sa réalisation à la 28e minute intervient alors que le PSG, leader du championnat avant cette journée, cherche à confirmer sa bonne dynamique en championnat.

Titulaire dans le onze de départ aligné par Luis Enrique, Hakimi a une nouvelle fois été chargé d’animer le couloir droit parisien. Sa présence dans l’équipe témoigne de l’importance qu’il conserve dans le dispositif de l’entraîneur espagnol.

Ce retour au but constitue un signal positif pour l’international marocain, dont les qualités offensives font partie des atouts majeurs du jeu parisien. Régulièrement impliqué dans les phases de construction et les projections vers l’avant, Hakimi apporte une contribution qui dépasse largement son rôle défensif.