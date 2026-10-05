Clôture: la Bourse de Casablanca bascule dans le rouge

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a basculé dans le rouge lundi à la clôture, son indice principal, le MASI, cédant 0,83% à 17.159,5 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a diminué de 0,59% à 1.242,04 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a reculé de 1,36% à 1.263,16 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, a lâché 0,93% à 1.664,24 pts.