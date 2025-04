Inclusion numérique : partenariat entre Ericsson et le MIEPEEC

Ericsson et le Ministère de l’Inclusion économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences (MIEPECC) ont signé un protocole d’accord lors du GITEX Africa 2025 pour explorer une collaboration visant à développer les compétences numériques et autonomiser les entrepreneurs au Maroc. L’objectif est de créer un paysage numérique inclusif et innovant.

Les deux parties exploreront différents domaines dans lesquels les entrepreneurs et les petites entreprises au Maroc peuvent bénéficier des initiatives éducatives mondiales d’Ericsson et accéder à différentes expériences d’apprentissage grâce au vaste portefeuille de programmes éducatifs d’Ericsson et de son expertise mondiale pour favoriser les compétences recherchées pour l’économie numérique croissante du Maroc.

Cette collaboration pourrait permettre aux entrepreneurs et aux propriétaires de petites entreprises d’acquérir des compétences numériques essentielles clés du 21e siècle, contribuant à l’emploi durable et à l’innovation dans tous les secteurs du Royaume. Elle s’inscrit pleinement dans la vision élargie du MIEPECC en matière de promotion de l’inclusion économique et de soutien aux petites entreprises à travers des des initiatives de transformation numérique accessibles.

Monsieur Younes Sekkouri, Ministre de l’Inclusion économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences (MIEPECC) déclare: « Cette collaboration potentielle avec Ericsson reflète notre intérêt commun pour renforcer l’inclusion numérique au Maroc. Nous sommes impatients d’explorer comment cette initiative pourrait enrichir notre écosystème entrepreneurial et soutenir l’Agenda Numérique 2030 du Maroc. »

Majda Lahlou Kassi, Présidente d’Ericsson Maroc et Vice-Présidente et Directrice d’Ericsson Afrique de l’Ouest et Australe, déclare: « Nous sommes ravis d’engager des discussions avec le MIEPEEC afin d’explorer comment l’expertise mondiale et les plateformes d’apprentissage numérique d’Ericsson peuvent soutenir le renforcement des capacités et la montée en compétences des petites entreprises et startups marocaines. En identifiant les domaines dans lesquels nos outils et programmes peuvent apporter une valeur ajoutée, nous souhaitons contribuer à un écosystème entrepreneurial plus résilient et plus tourné vers l’avenir au Maroc. »

Cette initiative reflète l’engagement mutuel d’Ericsson et du MIEPECC à évaluer la faisabilité du développement de voies inclusives et durables pour la transformation numérique et les opportunités économiques au Maroc, conformément à l’Agenda Numérique 2030 du pays. Celui-ci vise à transformer le paysage numérique, améliorer la connectivité, stimuler l’innovation et la croissance économique grâce à la technologie.