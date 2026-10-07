Boxcom structure son expertise en relations presse à l’échelle du continent africain

Le groupe Boxcom annonce la structuration de Boxcom Africa, son entité dédiée aux relations presse au Maroc et sur plusieurs marchés africains. Cette organisation s’appuie sur un réseau de partenaires locaux afin d’accompagner aussi bien les entreprises marocaines souhaitant renforcer leur visibilité sur le continent que les groupes internationaux qui considèrent le Maroc comme un point d’entrée vers l’Afrique.

Fondé en 2014 à Casablanca, Boxcom développe aujourd’hui ses activités autour de deux expertises complémentaires : Boxcom, spécialisée dans le digital, et Boxcom Africa, consacrée aux relations presse et à l’accompagnement médiatique des marques.

Un réseau ancré dans les marchés locaux

Boxcom Africa s’appuie sur un réseau de partenaires et d’agences implantés notamment en Égypte, Algérie, Tunisie, Togo, Sénégal et Côte d’Ivoire, avec la possibilité d’étendre les campagnes aux marchés voisins.

Ce modèle permet à l’agence d’adapter chaque prise de parole aux réalités locales : paysage médiatique, langue, attentes des rédactions et spécificités culturelles. Les campagnes peuvent ainsi être déployées en français, arabe, anglais et portugais, selon les marchés concernés.

Cette structuration s’inscrit dans un contexte où le Maroc renforce son positionnement comme plateforme de développement vers l’Afrique. Lors de l’Africa CEO Forum 2026 à Kigali, le Royaume a notamment réaffirmé son ambition de favoriser l’émergence de champions régionaux capables de se développer sur le continent et à l’international. Boxcom Africa entend accompagner cette dynamique sur le terrain de la communication et des relations presse.

« Nous maîtrisons les codes des relations presse au Maroc depuis plus de dix ans. Mais les pratiques médiatiques, les usages et les sensibilités diffèrent fortement d’un marché africain à l’autre. Notre approche repose donc sur des partenaires qui connaissent leur environnement de l’intérieur, afin de construire des stratégies réellement adaptées à chaque pays », explique Reda Taougar, Directeur des Relations Presse de Boxcom Africa.

Une approche adaptée aux enjeux de réputation

Au-delà des relations avec les médias, Boxcom Africa accompagne les entreprises dans la construction de leurs prises de parole, le développement de leur visibilité, la gestion de leur réputation, la communication de crise et le déploiement de campagnes presse sur plusieurs marchés.

L’agence souhaite également faire de son site officiel un espace consacré aux enjeux de communication en Afrique, à travers des analyses, des tendances et des retours d’expérience issus du terrain, à retrouver sur www.boxcomafrica.com.