La Bourse de Casablanca débute en hausse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en hausse mardi, son indice phare, le MASI, progressant de 0,35% à 17.218,76 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,40% à 1.246,98 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, prenait 0,55% à 1.270,15 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, indice des moyennes et petites capitalisations, reculait de 0,01% à 1.664,05 pts.

Aux valeurs individuelles, IB Maroc.com (+9,96% à 54,42 DH), Cartier Saada (+7,75% à 20,99 DH), Lesieur Cristal (+5,53% à 296 DH), M2M Group (+4,48% à 404,4 DH) et Stokvis Nord Afrique (+4% à 52,82 DH) réalisaient les meilleures performances.

À l’inverse, SMI (-5,18% à 5.860 DH), Sanlam Maroc (-3,65% à 2.880 DH), Jet Contractors (-2,94% à 1.650 DH), Med Paper (-2,83% à 23,31 DH) et Afric Industries SA (-2,22% à 322,2 DH) accusaient les plus fortes baisses.

Lundi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,83%.