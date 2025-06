Orange Maroc signe un partenariat stratégique avec Ericsson

Orange Maroc franchit une nouvelle étape majeure dans le renforcement de son infrastructure réseau en signant un accord stratégique avec Ericsson (NASDAQ : ERIC) pour la modernisation et l’extension de son cœur de réseau. Cette alliance inédite s’inscrit pleinement dans la vision d’Orange Maroc visant à offrir une connectivité ultra-performante, en préparation du lancement de la 5G et en ligne avec les objectifs de la stratégie Maroc Digital 2030.

Cette collaboration permettra à Orange Maroc d’intégrer des technologies de pointe, notamment le dual mode 5G Core et la Cloud Native Infrastructure Solution d’Ericsson, optimisée pour l’hébergement d’applications 5G cloud natives. Cette modernisation augmentera la capacité du réseau d’Orange Maroc et améliorera l’expérience client, tout en permettant à Orange Maroc de bâtir une architecture réseau évolutive en vue de l’introduction de la 5G.

Une modernisation pour une connectivité renforcée

Grâce à ce partenariat stratégique, Orange Maroc introduira « l’Ericsson Cloud Core Policy Controller », assurant ainsi une haute scalabilité, une meilleure résilience du réseau et de nouveaux modèles économiques. L’opérateur de télécommunications étendra également son réseau avec des sites supplémentaires de IP Multimedia Subsystem (IMS) et Ericsson Packet Core afin de renforcer les services Voix sur LTE (VoLTE) et de fournir des services 4G et 5G hautement fiables, tels que le haut débit mobile amélioré (eMBB), l’Accès Fixe sans Fil (FWA), les jeux vidéo et les services de connectivité industrielle.

Par ailleurs, la modernisation inclut également l’amélioration de l’automatisation et l’orchestration de l’infrastructure native cloud grâce à des mises à niveau des logiciels Ericsson Network Manager, Orchestrator, et Network IQ Statistics déjà utilisées par Orange Maroc pour orchestrer son réseau.

« Orange Maroc place l’innovation et la satisfaction de ses clients au cœur de sa stratégie. Ce partenariat avec Ericsson consolide notre engagement à offrir un réseau toujours plus puissant, fiable et adapté aux besoins digitaux croissants des Marocains. En modernisant notre infrastructure, nous accélérons notre capacité à déployer la 5G et à soutenir la transformation numérique du Maroc, en parfaite synergie avec la vision Maroc Digital 2030.», a déclaré Hendrik Kasteel, CEO d’Orange Maroc.

De son côté, Majda Lahlou Kassi, présidente d’Ericsson Maroc et VP Ericsson Afrique de L’Ouest et Afrique Australe a souligné : « Chez Ericsson, la réussite de nos clients est au cœur de notre mission. Nous sommes fiers d’accompagner Orange Maroc dans cette transformation majeure, qui vise à répondre à l’évolution rapide des besoins de connectivité et à offrir une infrastructure robuste, évolutive et durable. Ce projet reflète notre volonté constante de créer de la valeur pour nos partenaires tout en contribuant au développement numérique du Maroc. »

Avec plus de 20 ans de collaboration entre Orange Maroc et Ericsson, ce nouveau projet renforce la position d’Orange en tant qu’opérateur de télécommunications engagé dans l’excellence réseau. En anticipant les besoins en connectivité et en investissant dans des infrastructures de pointe, Orange Maroc réaffirme son rôle clé dans l’accompagnement de la croissance économique et sociale du Maroc à travers le digital.