Citroën Berlingo: 30 ans au service de toutes les vies actives

– Citroën célèbre les 30 ans du Berlingo, une véritable Marque au sein de la Marque, lancé en 1996.

– Trois décennies de fidélité et trois promesses avec un fil conducteur pour les entrepreneurs comme pour les particuliers : polyvalence, praticité et facilité au quotidien.

– Utile et ingénieux, il est dans sa version utilitaire le digne héritier de 2 CV fourgonnette ou C15. Son intelligence de conception lui permet d’être le partenaire qui s’adapte au besoin de tous les professionnels.

– Créateur du segment des ludospaces, il est le compagnon idéal pour faciliter la vie de tous ceux qui ont une vie active.

Un matin de semaine, un artisan charge son matériel à l’arrière de son véhicule, un livreur dépose un colis. Plus loin, une famille s’active pour un départ improvisé, tandis qu’un cycliste charge son vélo. Des sacs sont chargés, des cartons s’empilent, des vies s’organisent. Dans ces instants simples, un point commun : le Berlingo.

En juillet 1996, Citroën donnait naissance à un objet automobile inédit : le Berlingo. Il réinventait la fourgonnette utilitaire avec une silhouette mono-cabine, et ouvrait une voie nouvelle en créant une nouvelle offre volumique polyvalente pour les particuliers : le ludospace. Citroën proposait ainsi le modèle idéal pensé pour accompagner les vies en mouvement, adapté pour les professionnels, les familles, les artisans, les seniors actifs ou les passionnés d’activités de plein air.

Trente ans plus tard, ce pari audacieux s’est transformé en évidence. Avec plus de 4,2 millions d’exemplaires produits dans le monde, commercialisé dans près de 90 pays, le Berlingo s’est imposé comme un compagnon fidèle, traversant les générations sans jamais perdre de vue l’essentiel : être utile, ingénieux et profondément humain. À la fois outil de travail et partenaire du quotidien, il incarne depuis trois décennies une vision singulière de la mobilité : celle qui s’adapte aux usages réels, sans compromis.

Chapitre 1 : l’Anniversaire

Une intuition devenue référence

Lorsque Citroën présente le Berlingo utilitaire en 1996, le marché découvre une nouvelle architecture et une approche totalement nouvelle du véhicule professionnel compact. Avec ses 3 m³ de volume de chargement, sa charge utile allant jusqu’à 800 kg et surtout un niveau de confort inspiré de celui d’une berline, le Berlingo transforme la relation des professionnels à leur outil de travail.

Quelques mois plus tard, au Mondial de l’Automobile de Paris, Citroën dévoile plusieurs concepts (Berlingo Coupé de Plage, Berlingo Berline Bulle et Berlingo Grand Large) préfigurant une évolution encore plus audacieuse. En janvier 1997 naît le Berlingo Multispace. Avec lui apparaît un véhicule inédit: compact à l’extérieur, incroyablement habitable à l’intérieur, modulable, lumineux, accessible et pensé pour accompagner tous les usages du quotidien. Le segment du ludospace venait de naître, un segment dont il devient le visage et la référence. Et le modèle devient une Marque au sein de la Marque.

Très vite, le Berlingo s’impose comme un véhicule à part dans le paysage automobile européen. Son succès repose sur une idée fondatrice : la polyvalence n’est pas un compromis, mais une liberté. Liberté de transporter, de voyager, de bricoler, de partir en week-end, de charger des vélos, de déménager un meuble ou de transformer un simple trajet quotidien en moment de confort. Depuis trente ans, cette philosophie n’a jamais cessé d’évoluer. De génération en génération, il n’a cessé de progresser, intégrant innovations technologiques et nouveaux standards de confort, tout en conservant cette évidence d’usage qui fait sa différence.

Chapitre 2 : la saga Berlingo

1950 – CITROËN 2 CV FOURGONNETTE

C’est en effet cette année -là qu’est présentée la cultissime 2 CV en version fourgonnette. Le petit fourgon compact doté de la traction avant faisait ses premiers pas avec tous les avantages d’un modèle pratique et économique qui allait rencontrer l’un des plus grands succès du XXème siècle dans sa catégorie. Ce modèle restera dans l’histoire comme la première fourgonnette de grande série à traction avant.

Dès les débuts de la marque à l’aube des années 1920, André Citroën avait compris l’intérêt d’offrir une large gamme de véhicules de l’utilitaire pur et dur jusqu’à la berline de Grand Luxe et la seconde moitié du XXème siècle n’allait pas déroger à la règle, bien au contraire. Produite de mars 1951 à mars 1978 avec 1 246 335 exemplaires assemblés, elle est devenue un modèle culte aujourd’hui collectionnée dans le monde entier. Il faut dire que dès sa sortie, les équipementiers se sont emparés d’elle. Et dès le milieu des années 1950, différents fournisseurs proposent des accessoires pour transformer 2 CV camionnette en véritable ancêtre du ludospace. L’usine Citroën de Forest en Belgique lance même une version de série baptisée « Week-end ». C’est tout simplement l’ancêtre de Berlingo !

1978 – CITROËN ACADIANE

En 1978, Acadiane remplace 2 CV Fourgonnette. C’est en fait, ni plus ni moins que sa devancière restylée avec un avant de Dyane. Elle sera produite pendant neuf ans et elle sera la première à proposer une version GPL peu avant la fin de production en 1987. Au total, 253 393 exemplaires seront assemblés. A noter qu’une version « Mixta » sera assemblée pour le Benelux pour succéder à la « Week-end » sur base de 2 CV, mais également qu’une version « Oasis » fut proposée pour le marché italien, un quasi camping-car !

1984 – CITROËN C15

Après les petits moteurs bicylindres de 2 CV puis de Acadiane, le tout nouveau modèle qui arrive en 1984 : C15 possède un moteur 4 cylindres refroidi par eau. Dérivé de Visa née en 1978, ce modèle va avoir une carrière très longue et sera assemblé jusqu’en 2006, soit dix ans après le lancement de Berlingo ! Sa réputation d’endurance et de solidité en feront une véritable star dans son segment, mais c’est également l’offre d’une motorisation diesel qui va élargir ses ventes. Avec 1 235 042 exemplaires assemblés en 22 ans, il n’était pas loin des scores de 2 CV fourgonnette réalisés en 37 ans.

C’est aussi C15 qui sera le champ d’expérimentation de l’électrique avec un premier exemplaire présenté en juillet 1987 puis une version de série disponible à partir d’octobre 1990. Une soixantaine d’exemplaires de cette version prémonitoire sera assemblée. Les établissements Dangel proposèrent quant à eux des versions à transmission intégrale entre 1991 et 1993. En septembre 1991, C15 « Familiale» avec sa banquette arrière, préfigure déjà l’utilisation polyvalente de futur Berlingo. C15 fut également disponible à partir de 1996 en bi-carburation GNV. De son côté le GPL fut disponible en option.

1996 – CITROËN BERLINGO 1re génération

Enfin révolution en cette fin du XXème siècle, la première génération de Berlingo, apparue en juillet 1996, bouscule à nouveau les codes et offre bon nombre d’innovations. A mi-chemin entre la berline et le monospace, cette nouvelle Citroën est multifacettes et une version dédiée à la famille et aux loisirs, baptisée justement Multispace remporte dès sa commercialisation un véritable succès commercial pour ceux qui veulent un modèle plus généreux et modulable qu’une berline, mais moins grand qu’un monospace. C’est un nouveau segment de marché : le ludospace. Son originalité principale, c’est que pour la première fois, ce modèle ne dérive pas d’une berline, mais est une véritable création. Sa présentation en 1996, sera l’occasion de déclinaisons originales comme Berlingo Grand Large, le concept-car Plage ou Berlingo Bulle qui n’est pas sans rappeler une certaine… 2 CV !

En 1997, dans l’esprit des Raids Citroën en 2 CV du début des années 1970, Citroën organise un Raid Paris-Samarkand-Moscou où 198 jeunes européens accomplissent cette aventure en Berlingo.

Comme ce fut le cas avec C15, Berlingo se diversifie : GNV, GPL, Electrique… En 1999, au salon de l’Automobile de Genève, le véhicule expérimental Berlingo Dynavolt est un modèle peu polluant combinant un moteur électrique et un moteur thermique fonctionnant au GPL.

En 2000, Berlingo bénéficie du Modutop®, un astucieux système de rangement qui permet d’utiliser un maximum d’espace utile dans l’habitacle et en 2002, Berlingo bénéficie d’un profond remodelage incluant la face avant et la planche de bord.

En 2003, la version XTR propose une version « tous chemins ».

2008 – CITROËN BERLINGO 2e génération

En mai 2008, Berlingo deuxième génération fait son apparition et offre encore de nouveaux équipements comme les trois sièges arrière indépendants, la lunette arrière ouvrante et un nouveau Modutop®, par exemple.

Une version Grip Control avec motricité toutes conditions est apparue en 2009.

Au printemps 2015, lors du salon automobile de Genève, Berlingo se refait une beauté. Quelques jours avant d’être révélé dans sa version série, il se découvre sous les traits du « Mountain Vibe Concept » plein d’optimisme et d’énergie paré de renforts de carrosserie et d’accessoires pour découvrir la nature, en lire les reliefs et atteindre tous les sommets.

L’année suivante, en 2016, pour faire un beau clin d’ œil aux anniversaires simultanés de 2 CV Fourgonnette qui fêtait ses 65 ans et de Berlingo qui célébrait ses 20 ans, Citroën créait pour le magasin Colette deux exemplaires uniques : 2 CV Fourgonnette Colette et Berlingo Colette qui sont dès leur création de véritables collectors !

2018 – CITROËN BERLINGO 3e génération

En 2018 est lancée la dernière génération de Berlingo qui évoluera en mars 2024 pour intégrer les dernières technologies et la nouvelle identité de Marque. C’est le Berlingo d’aujourd’hui.

Chapitre 3 : Berlingo aujourd’hui

Berlingo, le partenaire des familles et des loisirs

Depuis sa création, le Berlingo ludospace accompagne les évolutions de la société et des modes de vie. Familles recomposées, loisirs de plein air, mobilité périurbaine ou recherche d’un véhicule unique capable de tout faire : génération après génération, le Berlingo s’est adapté avec une remarquable intelligence d’usage.

Au Maroc, le Berlingo confirme son rôle stratégique au sein de la gamme Citroën. Les ventes passent de 2 079 unités en 2025 à 3 846 unités en 2026, soit une progression de 85 %. Il s’impose ainsi comme le 1er modèle de la marque en volume et comme un véritable volume driver pour Citroën.

Le succès du modèle repose notamment sur sa capacité à conjuguer espace, modularité, confort, robustesse et accessibilité. Dès les premières générations, Citroën introduit des innovations devenues emblématiques : trois sièges arrière indépendants, la lunette arrière ouvrante ou encore le pavillon multifonction Modutop®, véritable signature du modèle offrant jusqu’à 100 litres de rangements supplémentaires.

Aujourd’hui, le Citroën Berlingo poursuit cette évolution en renforçant encore son caractère moderne, technologique et statutaire. Disponible en 5 places (4,40 m) il répond avec précision aux besoins des familles comme des utilisateurs aux activités multiples. Grâce à son architecture ingénieuse, le Berlingo offre un espace intérieur exceptionnel tout en conservant un encombrement maîtrisé. Lorsque les sièges arrière et le siège passager avant sont rabattus, la longueur de chargement atteint jusqu’à 3,50 m en version M, permettant de transporter sans difficulté équipements sportifs, mobilier ou objets volumineux.

À bord, Citroën renforce encore la sensation de bien-être avec l’introduction des nouveaux sièges Citroën Advanced Comfort®. Leur architecture spécifique, leurs mousses haute densité et leurs soutiens latéraux assurent un confort de haut niveau, pensé pour les longs trajets comme pour les usages quotidiens. L’expérience de conduite évolue également avec une nouvelle planche de bord intégrant un écran tactile HD de 10 pouces inspiré de l’univers des smartphones. Le système de navigation 3D connecté, la reconnaissance vocale naturelle et les technologies de connectivité transforment le Berlingo en véritable espace de vie numérique.

La gamme Berlingo commercialisée se décline en plusieurs versions : Feel, Feel Pack, Shine Pack/Max, et Max XTR.

Pensé pour faciliter la vie de tous les jours, le Berlingo demeure fidèle à la signature historique du modèle : « On n’a pas inventé la famille, mais la voiture qui va avec ».

CHIFFRES CLÉS BERLINGO

1996 : lancement du Berlingo utilitaire

1997 : lancement du Berlingo particulier

Plus de 4,2 millions d’exemplaires produits dans le monde

Distribué dans plus de 90 pays

Production actuelle : Vigo (Espagne)

Disponible en taille M