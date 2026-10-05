La Bourse de Casablanca démarre en hausse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en hausse lundi, son indice phare, le MASI, progressant de 0,79% à 17.441,23 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,8% à 1.259,32 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, prenait 1,23% à 1.296,36 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, dédié aux valeurs de moyenne et de petite capitalisation, gagnait 0,39% à 1.686,48 pts.

Aux valeurs individuelles, les meilleures performances étaient enregistrées par Stroc Industrie (+4,31% à 165,85 DH), Zellidja (+3,88% à 260 DH), Ciments du Maroc (+3,69% à 1.519 DH), Jet Contractors (+3% à 1.855 DH) et TotalEnergies Marketing Maroc (+2,85% à 1.409 DH).

En revanche, IB Maroc.com (-9,43% à 48 DH), Sanlam Maroc (-7,35% à 2.759 DH), Sothema (-2,86% à 340 DH), BMCI (-2,27% à 560 DH) et Stokvis Nord Afrique (-1,47% à 45,5 DH) accusaient les plus fortes baisses.

Vendredi, le MASI avait clôturé sur une perte de 1,57%.