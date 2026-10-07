Rabat: le trafic du tramway perturbé sur la ligne 1

Le trafic du tramway de Rabat connaît une perturbation ce mercredi matin au niveau de la ligne 1, en raison de la présence d’un obstacle sur les voies.

Dans une publication diffusée sur sa page officielle Facebook, la société gestionnaire a indiqué que la circulation de la ligne 1 est actuellement limitée à deux tronçons.

Les rames circulent ainsi entre les stations Hay Karima et Bab Chellah, d’une part, et entre les stations Mohammed V – Gare Rabat et Madinat Al Irfane, d’autre part.

La société précise que ses équipes sont mobilisées sur le terrain afin de rétablir la circulation normale dans les meilleurs délais.

Les usagers de la ligne 1 sont ainsi invités à tenir compte de cette perturbation dans leurs déplacements, en attendant le retour à la normale.