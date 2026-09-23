À New York, le Sénégal réaffirme que «le Sahara est marocain»

Le ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Cheikh Niang, a réaffirmé, mardi à New York, que « le Sahara est marocain et le réalisme doit guider tout le monde » pour parvenir à une solution définitive à ce différend régional.

« Le Sahara est marocain et le réalisme doit guider tout le monde » pour parvenir à une solution définitive à ce différend régional, a déclaré à la presse M. Niang à l’issue d’une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, en marge de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

M. Niang s’est également félicité du soutien grandissant au plan marocain d’autonomie, présenté par le Maroc en 2007.

« Nous voyons une adhésion de plus en plus grande à ce plan d’autonomie », a-t-il dit, exprimant le vœu de voir le réalisme l’emporter en vue de sa mise en oeuvre.

Évoquant, par ailleurs, les initiatives Royales en faveur de l’Afrique, M. Niang a noté que le Sénégal reste « déterminé à travailler aux côtés de nos frères marocains pour rendre ces initiatives visibles et réelles ».

“Les discussions qu’on a eues nous rassurent sur la portée extrêmement positive de ces initiatives”, qui sont “bénéfiques non seulement pour le Maroc, mais aussi pour toute la région africaine », a-t-il conclu.