La CGEM félicite El Mansouri et se dit prête à travailler avec le futur gouvernement

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Le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Mehdi Tazi, a adressé ses félicitations à Fatima Ezzahra El Mansouri, nommée cheffe du gouvernement par le Roi Mohammed VI.

Dans un message publié à cette occasion, Mehdi Tazi a salué la nomination de la première femme à la tête du gouvernement marocain, tout en lui souhaitant « plein succès dans l’accomplissement de ses hautes fonctions ».

Le président de la CGEM a également réaffirmé la disponibilité de l’organisation patronale à travailler aux côtés du prochain gouvernement.

« Je réaffirme la pleine mobilisation de la CGEM pour construire, avec le futur Gouvernement, un partenariat public-privé fort et engagé, au service du développement économique et social de tous les territoires du Royaume », a-t-il souligné.