Zoom. Fouzi Lekjaa : « La maîtrise des prix passe par une meilleure distribution » (VIDEO)

Fouzi Lekjaa, membre du bureau politique du Parti authenticité et modernité (PAM), a indiqué que des efforts importants ont été engagés pour soutenir le pouvoir d’achat.

S’exprimant la semaine dernière à Casablanca, lors d’une rencontre consacrée à la présentation des grandes lignes du programme électoral du PAM, organisée avec les représentants de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Lekjaa a affirmé que «les salaires et les aides directes ont notamment été renforcés, mais une partie de ces efforts a été absorbée par la hausse des prix».

Le membre du bureau politique du PAM a également relevé que «les circuits informels de distribution contribuent à accentuer certaines marges».

Pour Fouzi Lekjaa, «la maîtrise des prix passe aussi par une meilleure organisation de ces circuits».