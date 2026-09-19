Zoom. Fouzi Lekjaa : « Aucune hausse de la pression fiscale sur l’entreprise » (VIDEO)

Fouzi Lekjaa, membre du bureau politique du Parti authenticité et modernité (PAM), a indiqué que « le programme ne prévoit aucune hausse de la pression fiscale sur l’entreprise ».

Lors d’une rencontre organisée la semaine dernière à Casablanca avec des représentants de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), consacrée à la présentation des grandes lignes du programme électoral du PAM, Lekjaa a précisé que « l’objectif affiché est plutôt d’élargir l’assiette économique ».

« L’intégration progressive du secteur informel constitue un enjeu majeur », a-t-il souligné, ajoutant que « l’informel crée également une concurrence déséquilibrée pour les entreprises déclarées ».

Selon le membre du bureau politique du PAM, « la formalisation doit permettre une économie plus transparente et plus équitable ».