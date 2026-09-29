« MOGA Festival »: des jeunes DJ et producteurs formés aux métiers de la musique électronique à Essaouira

Par LeSiteinfo avec MAP

Une session de formation dédiée à la professionnalisation des jeunes DJ et producteurs de musique électronique a pris fin, mardi à Essaouira, après cinq journées dédiées à la production musicale, au DJing et au développement de carrière, dans le cadre de « MOGA Connect », le volet professionnel du MOGA Festival, dont la 10e édition se tient du 30 septembre au 4 octobre dans la Cité des Alizés.

Organisée dans le cadre de la « MOGA Academy », composante de « MOGA Connect », en partenariat avec l’Association 4S et avec le soutien du British Council, cette formation gratuite a réuni 15 jeunes DJ et producteurs, dont quatre femmes, sélectionnés pour bénéficier d’un programme axé sur les différentes facettes de la professionnalisation dans le domaine des musiques électroniques.

Cinq jours durant, les participants ont abordé plusieurs aspects de leur pratique artistique et de leur développement professionnel, particulièrement la production musicale, le DJing, les techniques de mix et de transition et la direction artistique, outre la promotion de la musique, les relations avec les labels et la protection des droits d’auteur.

Plusieurs professionnels de la scène électronique ont contribué à l’encadrement de cette formation, parmi lesquels le DJ et producteur marocain Abderrahman El Hafid, connu sous le nom de Mr. ID, qui a animé un workshop consacré au DJing et à la production musicale.

« Aujourd’hui, un DJ ne se contente plus seulement de passer des morceaux, il crée sa propre musique, d’où la nécessité d’accompagner les jeunes talents dans ce domaine », a expliqué Mr. ID dans une déclaration à la MAP, soulignant que la formation a également porté sur les moyens pour les jeunes DJ de se démarquer dans un environnement où il y a aujourd’hui beaucoup de talents et de DJs au Maroc, en développant leur propre touche et leur propre identité.

Il a, dans la foulée, insisté sur l’importance de la transmission entre générations, estimant que ce type d’initiatives permet aux artistes expérimentés de rencontrer la nouvelle génération, de mieux comprendre ses attentes et de lui transmettre les enseignements nécessaires.

« L’objectif est que ce métier de DJ devienne un métier bien encadré », a-t-il relevé, appelant à la pérennisation de ce type d’initiatives tout au long de l’année à travers la « MOGA Academy », au Maroc et à l’international.

Pour les jeunes bénéficiaires, cette formation a constitué une occasion d’acquérir de nouvelles compétences techniques et professionnelles, mais aussi de rencontrer d’autres artistes émergents et de bénéficier de l’expérience de professionnels confirmés.

« J’ai eu l’opportunité de participer et d’être sélectionnée parmi 15 DJ et producteurs, dont quatre femmes. Cette sélection mixte est très importante pour favoriser une meilleure visibilité des femmes marocaines dans la scène musicale nationale », a confié à la MAP, Fairouz, jeune DJ et productrice de musique connue sous le nom de scène « DJ Fay ».

Même son de cloche chez, Riko Sereno, DJ marocain, qui s’est réjoui, dans une déclaration similaire, de la diversité des thématiques abordées durant cette formation, qui lui a permis d’appréhender aussi bien les aspects artistiques que professionnels de l’activité de DJ.

Se disant particulièrement satisfait de son expérience, il a salué la qualité du groupe constitué de jeunes artistes marocains, tout en encourageant les talents souhaitant s’engager sérieusement dans cette carrière à participer aux prochaines formations.

Par ailleurs, la dernière journée de cette formation baptisée « Tekwin » a été animée par Nora Tawab, Copyright & Royalty Analyst chez Sony Music Publishing MENA à Dubaï, qui a permis aux participants d’approfondir leurs connaissances sur les enjeux liés à l’industrie musicale, notamment en matière de droits d’auteur, de gestion des œuvres et de développement professionnel des artistes.

A travers cette initiative, « MOGA Connect » entend contribuer à la structuration et à la professionnalisation de la scène électronique marocaine, en offrant aux jeunes talents des outils leur permettant de développer leurs compétences, leur identité artistique et leurs perspectives de carrière.

Lancé à l’occasion du 10e anniversaire du MOGA Festival, « MOGA Connect » constitue un nouveau volet consacré à la formation, au développement professionnel et aux rencontres entre les différents acteurs des musiques électroniques. Il comprend notamment la « MOGA Academy », avec deux programmes de formation portant respectivement sur la gestion et la production de projets culturels et sur la professionnalisation des DJ et producteurs de musiques électroniques.

Le volet professionnel comprend également l' »Essaouira Dance Summit », prévu le 1er octobre à Dar Souiri, avec la participation d’artistes et de professionnels marocains et internationaux.

Co-organisé avec la Fondation Hiba et Lisbon Dance Summit, ce rendez-vous portera notamment sur la structuration de la scène électronique, le développement des carrières à l’international et les nouvelles sources de revenus pour les artistes.