Zoom. Fouzi Lekjaa: « 350 MMDH pour financer le programme du PAM » (VIDEO)

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Fouzi Lekjaa, membre du bureau politique du Parti authenticité et modernité (PAM), a indiqué que « le programme présenté est chiffré à 350 milliards de dirhams sur cinq ans ».

Lors d’une rencontre organisée la semaine dernière à Casablanca avec des représentants de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), consacrée à la présentation des grandes lignes du programme électoral du PAM, Lekjaa a précisé que « 150 milliards seraient consacrés au pouvoir d’achat ».

Le programme prévoit notamment « une retraite minimale de 3.000 dirhams ». Il prévoit également le renforcement de l’aide directe aux familles concernées.

« Les autres enveloppes concernent notamment la santé, l’éducation, la jeunesse et la sécurité », a-t-il ajouté.