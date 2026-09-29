Grand Casablanca : un an après le lancement Royal, la transformation ferroviaire se concrétise sur le terrain

Un an après le lancement, par le Roi Mohammed VI des grands projets ferroviaires structurants du Grand Casablanca, les principales composantes du programme sont désormais engagées sur le terrain. D’un investissement de 20 milliards de dirhams, ce programme s’inscrit dans le vaste plan de transformation ferroviaire national à l’horizon 2030, mobilisant une enveloppe globale de 96 milliards de dirhams.

Le 24 septembre 2025, le Roi avait donné à Casablanca, le coup d’envoi de ce programme destiné à accompagner en profondeur l’évolution des mobilités au sein de la métropole.

Le programme du Grand Casablanca porte notamment sur la réalisation de trois grandes gares de nouvelle génération, la construction de 10 nouvelles gares de Trains Métropolitains de Proximité, la requalification de 5 gares existantes, la création de 260 kilomètres de nouvelles voies ferrées, la construction ou l’élargissement de 50 ouvrages d’art, la réalisation de 2 technicentres et 5 centres de maintenance, ainsi que l’acquisition de 48 nouveaux trains destinés aux services de proximité et régionaux.

Un an après son lancement, le programme franchit ainsi plusieurs étapes décisives, avec l’engagement effectif de ses principaux chantiers et une dynamique de réalisation qui se confirme sur le terrain.

Trois grandes gares nouvelle génération prennent forme

Parmi les réalisations emblématiques du programme figurent les futures gares de Casablanca-Sud, de l’Aéroport Mohammed V et du Grand Stade Hassan II. Lancés sur les trois sites, les travaux progressent de manière satisfaisante, conformément aux calendriers arrêtés, avec une durée de réalisation prévue de 24 mois pour chacune de ces infrastructures.

La future gare Casablanca-Sud est appelée à devenir un véritable hub ferroviaire et intermodal. Dotée de 6 quais et 10 voies ferrées, elle accueillera les trains à grande vitesse Al Boraq, les trains grandes lignes ainsi que les services régionaux et de proximité.

Pensée comme un pôle majeur de correspondance, elle sera directement connectée au tramway, au bus à haut niveau de service ainsi qu’aux réseaux de bus et de taxis, renforçant ainsi son rôle de plateforme d’échanges au cœur de la métropole.

La future gare de l’Aéroport Mohammed V constituera un maillon stratégique de la desserte aéroportuaire et de l’intégration du pôle Casablanca-Nouaceur au réseau ferroviaire du Grand Casablanca. Véritable porte d’entrée ferroviaire de la métropole, elle renforcera la connexion entre l’aéroport et les principaux pôles urbains et économiques.

Directement reliée au terminal aéroportuaire, elle assurera une continuité fluide entre le rail et le transport aérien, tout en disposant d’un accès propre côté ville, ouvert sur le secteur de Nouaceur. La gare sera équipée de 4 quais et 7 voies, dont 2 dédiées à la ligne classique, 2 à la ligne à grande vitesse et 3 au service Aéroexpress.

À Benslimane, la future gare du Grand Stade Hassan II répondra à un double enjeu : accompagner les flux générés par les grands événements accueillis par cette infrastructure, notamment à l’horizon de la Coupe du Monde 2030, et renforcer la desserte des nouveaux pôles urbains appelés à se développer dans son environnement.

Elle disposera de 2 quais et 4 voies dédiés aux trains à grande vitesse lors des grands événements, ainsi que de 5 quais et 6 voies destinés aux trains de proximité, assurant la connexion de Benslimane avec différentes communes des régions de Casablanca et de Rabat.

Dix nouvelles gares de proximité pour renforcer le maillage métropolitain

En parallèle des trois grandes gares, le volet consacré aux Trains Métropolitains de Proximité connaît lui aussi une avancée significative. Les travaux des 10 nouvelles gares ont été engagés et progressent conformément au planning établi.

Réparties sur les principaux bassins de vie et d’activité de la métropole, ces gares sont situées à Mohammedia Facultés, Zenata Zone Industrielle, Zenata Ville Nouvelle, Sidi Bernoussi, Aïn Sebaâ, Hay Mohammadi, Mers Sultan, Casa Oasis, Sidi Maârouf et Nouaceur Nouvelle Ville.

Conçues selon un programme architectural commun, elles offriront des parcours voyageurs fluides et lisibles entre les accès urbains, les halls et les quais. Elles intégreront des espaces d’accueil, de vente et d’attente, ainsi que l’ensemble des équipements techniques et de sécurité nécessaires à leur exploitation.

Au-delà de leur fonction ferroviaire, ces nouvelles gares contribueront à rapprocher le train des lieux de vie et d’activité et à renforcer progressivement le maillage des déplacements à l’échelle métropolitaine.

Une transformation ferroviaire au service de la mobilité métropolitaine

À travers l’ensemble de ses composantes, le programme du Grand Casablanca porte une ambition structurante : faire évoluer en profondeur la mobilité métropolitaine en renforçant la capacité du réseau, en améliorant la desserte des principaux pôles urbains et économiques, en développant une offre ferroviaire de proximité plus performante et en accompagnant les nouvelles dynamiques d’aménagement du territoire.

La mise en œuvre coordonnée des infrastructures, des gares et des équipements associés permettra ainsi de bâtir un système ferroviaire métropolitain plus intégré, plus capacitaire et mieux connecté, à même de répondre durablement à l’évolution des besoins de mobilité du Grand Casablanca.

Sous la conduite éclairée du Roi Mohammed VI, l’ONCF poursuit la réalisation de ce programme structurant, appelé à faire du rail l’un des piliers de la mobilité future de la métropole, au service de son développement, de son attractivité et d’une mobilité plus durable.

S.L.