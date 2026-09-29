Economie

La Bourse de Casablanca ouvre sa séance dans le vert ce mardi

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)29 septembre 2026 - 10:34
Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a ouvert dans le vert mardi, son indice phare, le MASI, s’adjugeant 0,32% à 17.705,65 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, progressait de 0,25% à 1.281,93 pts, alors que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, avançait de 0,58% à 1.313,41 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, était stable à 1.718,22 pts.

Lundi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,95%.

S.L.

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