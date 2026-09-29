VIDÉO: Fatima Ezzahra El Mansouri reçue par le Roi au Palais Royal de Rabat

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Le Roi Mohammed VI a reçu, mardi au Palais Royal à Rabat, Fatima Ezzahra El Mansouri, coordinatrice de la direction collégiale du Parti Authenticité et Modernité (PAM).

À cette occasion, le Souverain l’a nommée cheffe du gouvernement et l’a chargée de former le nouveau gouvernement, annonce le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie dans un communiqué.

Cette nomination ouvre ainsi la voie à la formation d’une nouvelle équipe gouvernementale, sous la conduite de Fatima Ezzahra El Mansouri. Vidéo.