Le Maroc fait son entrée au conseil d’administration de VoxComm

VoxComm, la voix mondiale des associations professionnelles d’agences de communication, annonce aujourd’hui la nomination de Hassan Rouissi et Gillian Rightford au sein de son Conseil d’administration. Il s’agit des deux premiers représentants africains à rejoindre l’instance dirigeante de l’organisation depuis sa création en 2020.

Avec ces deux nominations, le Conseil d’administration de VoxComm compte désormais des représentants de quatre continents : l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Océanie et, désormais, l’Afrique.

A cette occasion, Hassan Rouissi, Président de l’Union des Agences Conseil en Communication (UACC), déclare : « Je suis honoré de rejoindre le Conseil d’administration de VoxComm et de pouvoir y porter la perspective du Maroc et, plus largement, celle de l’industrie publicitaire africaine. La position singulière du Maroc, au carrefour de l’Europe, de l’Afrique et du Moyen-Orient, nous confère un rôle important à jouer dans le renforcement de la coopération entre les différents marchés. Je me réjouis de travailler aux côtés des autres membres du Conseil pour défendre notre industrie, promouvoir des standards professionnels toujours plus élevés et contribuer au rayonnement de la publicité marocaine et africaine à l’international. »

« Je suis particulièrement heureuse que l’Afrique dispose désormais de deux sièges au sein du Conseil de VoxComm, à travers l’Afrique du Sud et le Maroc. C’est important. Cela signifie que l’Afrique participe pleinement aux discussions internationales, mais aussi qu’elle contribue à les façonner. Nous avons beaucoup à apprendre de l’industrie mondiale, mais nous avons également beaucoup à lui apporter. »

Pour Charley Stoney, Présidente de VoxComm et CEO de l’European Association of Communications Agencies (EACA), l’arrivée de représentants africains au sein du Conseil traduit la volonté de VoxComm de refléter davantage la diversité de l’industrie mondiale :

« L’intégration de l’Afrique au sein de VoxComm montre que les défis auxquels notre industrie est confrontée sont véritablement mondiaux et que les meilleures réponses doivent pouvoir s’appuyer sur les voix de tous les marchés. Gillian et Hassan apportent précisément cette diversité de perspectives, nourries par des marchés qui ont leurs propres enjeux, opportunités et traditions créatives. »

« C’est également le principe qui guide notre document de référence : cette transformation ne pourra réussir que si chaque composante de notre industrie et chaque région dispose d’une place autour de la table. Élargir notre communauté afin qu’elle reflète plus fidèlement la réalité de l’industrie internationale des agences constitue une priorité pour VoxComm. Nous nous attendons à ce que l’arrivée de l’Afrique du Sud et du Maroc soit la première étape d’une nouvelle phase d’ouverture à d’autres marchés dans les années à venir. »