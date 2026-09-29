Geely renforce sa présence au Maroc avec un showroom à Rabat (VIDEO)

Après le lancement remarqué de sa gamme GALAXY en mai dernier, Geely poursuit son offensive sur le marché marocain des Nouvelles Énergies. Bamotors, distributeur officiel de la marque, annonce l’ouverture de son neuvième point de vente, un showroom entièrement dédié aux véhicules hybrides et électriques, situé au sein du Mall commercial du Carrousel à Rabat.

Cette ouverture s’inscrit dans la dynamique enclenchée par le lancement de la gamme GALAXY, qui a

marqué un tournant dans la stratégie d’électrification de Geely. En choisissant la capitale pour déployer ce nouveau concept de showroom, Bamotors confirme l’accélération de la marque sur le segment des Nouvelles Énergies au Maroc.

Ce nouvel espace répond aux derniers standards de distribution du Groupe Geely et illustre l’ambition

de la marque de démocratiser la mobilité électrifiée dans le Royaume.

Une gamme dédiée aux Nouvelles Énergies

Le showroom présente une sélection de véhicules illustrant la diversité de l’offre Geely en matière de

mobilité électrifiée :

• Geely EX2 — véhicule 100 % électrique

• Geely EX5 EM-i — véhicule hybride rechargeable (plug-in hybride)

• Riddara — premier pick-up double cabine à motorisation plug-in hybride distribué au Maroc

• Un nouveau SUV haut de gamme, dont le lancement au Maroc est prévu prochainement

Un réseau qui poursuit son expansion

Avec cette ouverture à Rabat, Bamotors porte son réseau à 9 points de vente à l’échelle nationale,

désormais présents à Agadir, Marrakech, Casablanca (trois points de vente), Meknès, Fès, Oujda et

Rabat. D’autres ouvertures sont prévues avant la fin de l’année, confirmant la dynamique de croissance du réseau Geely au Maroc.

Le mot du Sébastien Nicolas, Directeur Général de Geely Maroc

« Nous sommes très heureux d’ouvrir à Rabat. Être présent dans la capitale était indispensable pour

nous. Nous compléterons notre présence sur la ville en cours d’année prochaine avec un magnifique

flagship ».

Informations pratiques

Adresse : Carrousel Mall, Rabat

Horaires : du Lundi au vendredi de 10h30 à 20h30