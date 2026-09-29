Agadir: forte hausse des prix de la viande, du poisson et des légumes en août

L’indice des prix à la consommation (IPC) à Agadir a enregistré une hausse de 1,4% en août dernier par rapport au mois de juillet, selon la Direction régionale du Haut-Commissariat au Plan (HCP) de Souss-Massa.

Dans une note d’information, la Direction régionale précise que l’indice a atteint 119,9 en août, contre 118,3 un mois auparavant. Cette évolution s’explique notamment par une hausse de 2,3% de l’indice des produits alimentaires et de 0,7% de celui des produits non alimentaires.

Concernant les produits alimentaires, les principales hausses enregistrées entre juillet et août 2026 ont concerné les prix des « viandes » (+4,5%), des « poissons et fruits de mer » (+4,1%), des « légumes » (+4%), du « café, thé et cacao » (+3,2%), du « lait, fromage et œufs » (+2,9%) et des « fruits » (+1%).

À l’inverse, les prix des « huiles et graisses » ont reculé de 0,7%, tandis que ceux du groupe « sucre, confiture, miel, chocolat et confiseries » ont diminué de 0,2%.

Pour les produits non alimentaires, la principale hausse a concerné les prix des « carburants », qui ont progressé de 8,8%.

Sur un an, l’indice des prix à la consommation à Agadir a augmenté de 0,7% en août, sous l’effet d’une baisse de 2,6% de l’indice des produits alimentaires et d’une hausse de 3,2% de celui des produits non alimentaires.

S’agissant des produits non alimentaires, les évolutions ont varié entre une baisse de 0,5% pour le groupe « loisirs et culture » et une hausse de 10% pour celui du « transport ».

La Direction régionale indique par ailleurs que l’indice moyen des prix à la consommation au cours des huit premiers mois de 2026 a progressé de 0,7% par rapport à la même période de 2025. Cette évolution résulte d’une baisse de 1,2% de l’indice des produits alimentaires et d’une hausse de 1,9% de celui des produits non alimentaires.

Pour les produits non alimentaires, les variations ont oscillé entre une baisse de 0,5% pour les indices des « restaurants et hôtels » et des « loisirs et culture », et une hausse de 5,1% pour l’indice du « transport ».

Au niveau national, l’indice des prix à la consommation a, quant à lui, enregistré une hausse de 0,8% en août dernier par rapport au mois précédent.