La Bourse de Casablanca clôture en baisse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé en baisse vendredi, son indice principal, le MASI, cédant 0,29% à 17.818,09 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a reculé de 0,49% à 1.287,87 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a lâché 0,26% à 1.321,17 pts.

Contre-tendance, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a progressé de 0,69% à 1.736,57 pts.