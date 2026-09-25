Décès d’Abdelali Benamour, fondateur de HEM et ancien président du Conseil de la concurrence

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L’économiste et universitaire marocain Abdelali Benamour est décédé à l’âge de 85 ans, laissant derrière lui un parcours marqué par un engagement de plusieurs décennies dans l’enseignement supérieur, la recherche économique et les institutions publiques.

Fondateur de HEM Business School en 1988, Abdelali Benamour s’est imposé comme l’une des figures du paysage académique et économique marocain. À travers la création de cet établissement, il a contribué au développement de la formation en management et à l’accompagnement de plusieurs générations de cadres et de dirigeants.

Son parcours académique l’a également conduit à diriger l’ISCAE et à enseigner dans plusieurs universités marocaines. Il a par ailleurs occupé différentes responsabilités au sein d’institutions nationales, dont le conseil de Bank Al-Maghrib.

Abdelali Benamour a également présidé le Conseil de la concurrence, où il a participé aux réflexions et aux travaux liés à la régulation de la concurrence et au fonctionnement de l’économie nationale.

Son engagement institutionnel s’est étendu à plusieurs structures et commissions, notamment la Commission spéciale Éducation-Formation, où il a pris part aux travaux consacrés à l’avenir du système éducatif marocain.

À travers ses activités dans l’enseignement, l’économie et les institutions publiques, Abdelali Benamour aura ainsi marqué plusieurs générations de Marocains et contribué au débat sur les grandes questions économiques et éducatives du Royaume.