Maroc-Gabon: l’ONCF programme des trains supplémentaires pour les supporters

L’Office national des chemins de fer (ONCF) a mis en place un dispositif spécial pour accompagner le match qui opposera ce vendredi l’équipe nationale marocaine à son homologue gabonaise, au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Prévu pour ce vendredi 25 septembre 2026, ce dispositif repose notamment sur le renforcement de l’offre ferroviaire, l’augmentation de la capacité des trains et la programmation de trains supplémentaires afin d’accompagner l’affluence importante attendue de supporters venus encourager les Lions de l’Atlas face au Gabon.

Le plan prévoit notamment une augmentation du nombre de places disponibles sur les trains au départ de la gare Rabat-Agdal à destination de Tanger, ainsi qu’au départ de la gare Rabat-Ryad vers Casablanca-Port, Kénitra, Fès et Marrakech.