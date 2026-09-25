Élections législatives: le PJD fier des résultats positifs obtenus

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Parti de la Justice et du Développement (PJD) a exprimé, vendredi, sa fierté des résultats positifs obtenus lors des élections législatives du 23 septembre.

Ces résultats « confirment la place ancrée du parti sur l’échiquier politique, partisan et électoral national, ainsi que la confiance dont il jouit auprès des citoyennes et des citoyens en général », indique un communiqué du Secrétariat général du PJD, rendu public à l’issue d’une réunion extraordinaire sous la présidence du Secrétaire général du parti, Abdelilah Benkirane.

Par ailleurs, le Secrétariat général du PJD s’est félicité du processus général ayant marqué la gestion de cette échéance électorale, notant que les résultats obtenus par le parti constituent « le couronnement du travail sérieux, responsable et continu du PJD au sein de l’opposition, ainsi que de la campagne électorale enthousiaste et distinguée qu’il a menée ».

Il a également fait part de la détermination du parti à continuer à œuvrer pour défendre les constantes nationales et les causes de la Nation, et plaider en faveur des droits et des attentes légitimes des citoyennes et des citoyens.

Le PJD est arrivé en quatrième position au titre des élections législatives du 23 septembre avec 54 sièges, selon les résultats provisoires.