Amical: le Brésil arrache le nul face à l’Australie (1-1)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Brésil et l’Australie ont fait match nul (1-1), vendredi en match amical à Townsville dans le Queensland.

Dans cette première rencontre du Brésil depuis son élimination par la Norvège en huitièmes de finale du Mondial début août, les Socceroos ont tiré les premiers, par Nestory Irankunda qui a propulsé sur coup-franc le ballon dans la lucarne droite du but brésilien d’une magnifique frappe enroulée (68e).

Alors que le sort du match semblait scellé, le jeune Rayan, entré à la 76e minute, a évité à son équipe un nouveau camouflet. Il a égalisé à la cinquième minute du temps additionnel en reprenant de la tête un corner de Raphinha.

Le Brésil doit rencontrer à nouveau l’Australie mardi à Brisbane, puis l’Inde le 3 octobre à Calcutta.