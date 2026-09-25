Automobile: GAC fait son entrée officielle sur le marché marocain

M-AUTOMOTIV annonce le lancement officiel de GAC au Maroc, marquant une nouvelle étape dans le développement de son portefeuille de marques et dans sa volonté de proposer au marché marocain une offre automobile internationale, technologique et futuriste.

Ce lancement s’inscrit dans le cadre du partenariat exclusif entre M-AUTOMOTIV et GAC Motor, à travers lequel le groupe marocain devient l’importateur et distributeur exclusif de la marque GAC au Maroc.

Fondé en 1997, GAC Group compte parmi les acteurs majeurs de l’industrie automobile internationale. Le groupe s’appuie sur des standards élevés en matière de qualité et de fiabilité, une forte expertise technologique ainsi qu’une culture industrielle développée notamment à travers des collaborations avec des constructeurs automobiles internationaux de référence.

GAC porte une promesse claire : proposer des véhicules associant qualité de fabrication, technologies avancées, design et confort, pour répondre aux attentes d’une clientèle à la recherche d’une expérience automobile moderne, fiable et valorisante.

Sa signature « Where craft meets technology » traduit un ADN fondé sur la précision industrielle, l’excellence en ingénierie et l’innovation continue.

Un portefeuille de marques au service de la mobilité de demain

A traves son partenariat avec GAC Group, M-Automotiv accompagne au Maroc le déploiement de l’ensemble de ses marques automobiles : GAC, AION et HYPTEC.

Complémentaires, elles couvrent différents univers de mobilité : GAC propose une offre automobile diversifiée et technologique, AION incarne l’expertise du Groupe dans la mobilité électrique intelligente, tandis que HYPTEC en représente l’expression premium et technologique.

« Le lancement officiel de GAC au Maroc représente une étape stratégique importante pour M-AUTOMOTIV. Nous avons fait le choix d’une marque internationale résolument futuriste, qui se distingue par la qualité de son ingénierie, sa capacité d’innovation et la richesse de son offre. Notre ambition est de proposer aux clients une gamme adaptée à l’évolution de leurs attentes, mais également une expérience de marque et de service à la hauteur des standards internationaux », déclare Souhail Houmaini, Directeur Général de M-AUTOMOTIV.

HYPTEC, l’expression premium et technologique de GAC

Le lancement officiel de GAC au Maroc marque également l’introduction de HYPTEC, l’univers premium et électrifié du groupe.

À travers HYPTEC, GAC affirme son ambition d’aller au-delà de la mobilité traditionnelle en développant des véhicules qui associent innovation technologique, électrification et performances de haut niveau. La gamme HYPTEC s’appuie sur des technologies avancées en matière de motorisation électrique, de gestion de l’énergie, de dynamique de conduite et d’intelligence embarquée.

Cette approche se traduit par des modèles à forte personnalité, conçus pour offrir une expérience de conduite moderne et distinctive, tout en intégrant des niveaux élevés de confort, de sécurité et de connectivité.

Une gamme complète pour répondre aux nouveaux usages de mobilité

Pour son lancement officiel au Maroc, GAC déploie une gamme complémentaire couvrant plusieurs segments et plusieurs technologies de motorisation.

HYPTEC HT – SUV électrique premium à propulsion, développe 340 ch et offre une autonomie pouvant atteindre 620 km NEDC. Il se distingue notamment par ses portes arrière à ouverture de type « Gullwing », sa sellerie en cuir Nappa, ses sièges avant ventilés et massants, sa sonorisation Dolby Atmos 7.1.2 et ses technologies d’aide à la conduite de niveau 2.

À travers le HYPTEC HT, GAC affirme une vision de la mobilité électrique associant innovation, confort, design et technologies avancées.

HYPTEC Hyper SSR – Véritable vitrine technologique du groupe, cette hypercar 100 % électrique développe 1 224 ch grâce à trois moteurs électriques haute performance et réalise le 0 à 100 km/h en seulement 1,9 seconde. Sa carrosserie en fibre de carbone, ses portes papillons électriques, son système de freinage carbone-céramique et son poste de conduite inspiré de la Formule 1 témoignent du niveau d’expertise technologique et de performance développé par GAC.

Elle s’est également illustrée sur la scène internationale en établissant un record Guinness avec un drift réalisé à 213 km/h au volant d’un véhicule 100 % électrique, démontrant le niveau exceptionnel de performance, de maîtrise et de technologie atteint par GAC.

GAC GN8 – Monospace hybride rechargeable premium de 7 places, pensé autour du confort, de l’espace et de l’expérience à bord. Avec 373 ch, 630 Nm de couple et jusqu’à 1 032 km d’autonomie combinée WLTC, le GN8 propose notamment des sièges Business Class chauffants, ventilés et massants, une sellerie en cuir Nappa, des portes latérales arrière électriques et un écran de divertissement de 15,6 pouces pour la deuxième rangée.

Il se distingue notamment par ses 15 systèmes d’aide à la conduite ADAS et sa suspension électromagnétique variable SDC, conçue pour optimiser le confort et la stabilité du véhicule.

Aperçu des modèles révélés lors du prélancement

Lors de son prélancement au Maroc, GAC avait déjà dévoilé plusieurs modèles illustrant la diversité de son offre et son approche de la mobilité, de l’usage urbain aux besoins familiaux et longue distance.

GAC EMZOOM – SUV compact urbain équipé d’un moteur essence turbo de 177 ch, associant dynamisme, connectivité et technologies d’aide à la conduite.

– SUV compact urbain équipé d’un moteur essence turbo de 177 ch, associant dynamisme, connectivité et technologies d’aide à la conduite. GAC EMKOO – SUV compact hybride auto-rechargeable développant 235 ch, avec une consommation annoncée de 4,8 L/100 km. Il conjugue efficience énergétique, polyvalence et confort au quotidien.

– SUV compact hybride auto-rechargeable développant 235 ch, avec une consommation annoncée de 4,8 L/100 km. Il conjugue efficience énergétique, polyvalence et confort au quotidien. GAC S7 – SUV familial hybride rechargeable et véritable vaisseau amiral de la gamme. Développant jusqu’à 500 ch et 613 Nm de couple, il se distingue par son habitabilité, son coffre de 720 litres et ses technologies avancées de sécurité et d’assistance.

À travers cette offre, GAC entend répondre à une large diversité d’usages, de la mobilité urbaine aux déplacements familiaux et longue distance, tout en proposant plusieurs niveaux d’électrification.

GAC et M-AUTOMOTIV repoussent également les frontières de la mobilité avec l’arrivée au Maroc du premier AirCab de la marque, porté par le Groupe M-AUTOMOTIV. Une innovation spectaculaire qui illustre pleinement la vision et l’ambition du groupe M-AUTOMOTIV d’introduire au Maroc des solutions de mobilité futuriste et de nouvelle génération.

Une offre qui conjugue technologie, confort et électrification

SUV urbain, SUV familial, Monospace premium, motorisations thermiques, hybrides, hybrides rechargeables ou 100 % électriques : la gamme GAC déployée au Maroc illustre la volonté de la marque de couvrir différents profils de mobilité et d’accompagner l’évolution des attentes des automobilistes.

Cette diversité permet également à GAC de déployer au Maroc plusieurs dimensions de son savoir-faire : qualité de fabrication, confort, connectivité, sécurité, électrification et innovation technologique.

Un réseau qui poursuit son déploiement à l’échelle nationale

Le lancement officiel de GAC s’accompagne d’un déploiement progressif de la marque sur le territoire national. GAC est aujourd’hui déjà présente à Casablanca et Tanger, deux implantations qui structurent son développement commercial au Maroc et lui permettent d’accompagner ses clients au plus près. Rabat et Agadir constitueront les prochaines implantations de la marque, dans le cadre de la poursuite de sa stratégie d’expansion territoriale.

À travers ce développement progressif du réseau, M-AUTOMOTIV entend assurer une proximité accrue avec les clients et déployer une expérience conforme aux standards de qualité et de service de GAC.

Avec ce lancement, M-AUTOMOTIV et GAC entendent ainsi ouvrir un nouveau chapitre sur le marché automobile marocain, porté par une gamme diversifiée, des technologies de motorisation complémentaires et une ambition de développement à long terme.

Un dispositif après-vente au service de l’expérience client

Le service après-vente constitue un pilier central de la stratégie du groupe M-AUTOMOTIV. À travers les ateliers après-ventes GAC et également les centres M-Service, la marque bénéficie d’ores et déjà d’une présence à Casablanca, Rabat, Marrakech, El Jadida, Fès et Oujda avec un accompagnement conforme aux standards de M-AUTOMOTIV et de GAC.

Cette organisation nous permet de répondre aux exigences spécifiques d’une marque résolument technologique et futuriste, notamment grâce à une expertise technique adaptée, à la disponibilité des pièces et à une prise en charge couvrant l’ensemble du parcours client.

À propos de M-AUTOMOTIV

M-AUTOMOTIV est un groupe marocain opérant dans le secteur de la distribution automobile. À travers le développement de son portefeuille de marques et de son réseau, le groupe ambitionne de proposer aux consommateurs marocains une offre automobile diversifiée, en phase avec l’évolution des usages et les nouvelles attentes en matière de qualité, de technologie, de service et de mobilité. Dans le cadre de son partenariat avec GAC Motor, M-AUTOMOTIV est l’importateur et distributeur exclusif de GAC, AION et HYPTEC au Maroc et assure le développement de leur présence ainsi que le déploiement progressif de son réseau sur le territoire national.