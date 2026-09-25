Classement FIFA: le Maroc grimpe à la 5e place

A la Une

Le Maroc a provisoirement intégré le Top 5 du classement mondial FIFA. Les Lions de l’Atlas ont dépassé le Brésil dans la hiérarchie après le match nul concédé vendredi par la Seleção face à l’Australie (1-1).

D’après le classement FIFA en direct, le Maroc totalise actuellement 1.803,99 points et occupe la 5e position mondiale. Le Brésil, qui comptait 1.804,92 points avant sa rencontre face à l’Australie, a perdu 2,02 points à la suite de ce résultat et se retrouve désormais 6e avec 1.802,90 points.

Cette évolution intervient alors que le dernier classement officiel de la FIFA, publié le 20 juillet 2026, plaçait encore le Brésil à la 5e place et le Maroc au 6e rang. La FIFA précise que le classement actuellement affiché est provisoire et qu’il ne deviendra officiel qu’après la validation de l’ensemble des rencontres internationales comptabilisées pour cette période. La prochaine mise à jour officielle est prévue le 7 octobre.

Le passage du Maroc devant le Brésil constitue néanmoins une nouvelle performance marquante dans l’histoire des Lions de l’Atlas. La sélection marocaine égale ainsi, à ce stade, le meilleur rang qu’elle peut atteindre dans cette actualisation du classement.

Le Top 5 provisoire est actuellement composé de l’Espagne, de l’Argentine, de la France, de l’Angleterre et du Maroc. Le Brésil occupe la sixième position.

Cette progression intervient le jour même du retour des Lions de l’Atlas sur les terrains. Le Maroc reçoit ce vendredi soir le Gabon au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la CAN 2027.