Législatives: l’UC et le MDS reconduisent leur alliance parlementaire

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Union constitutionnelle (UC) et le Mouvement démocratique et social (MDS) ont annoncé leur décision de former, à nouveau, un groupe parlementaire commun à la Chambre des représentants au titre de la 12e législature, à l’issue de consultations menées entre les responsables des deux partis.

Cette décision intervient après l’annonce des résultats des élections législatives, compte tenu des points de convergence entre les deux partis et de leur expérience réussie dans le cadre de l’action parlementaire commune au cours de la précédente législature, précisent les deux formations politiques dans un communiqué conjoint.

Elle est également motivée par la volonté de capitaliser sur les acquis accumulés lors de cette expérience, qui a permis de renforcer l’ancrage politique et parlementaire des deux partis et de favoriser une action complémentaire et coordonnée, tout en prenant en considération les attentes de la prochaine étape, ajoute la même source.

Les deux partis ont également décidé, à l’issue de ces consultations, de renforcer l’efficacité et la présence du groupe au sein de l’institution législative, à même de lui permettre d’assumer au mieux ses rôles constitutionnels, de promouvoir l’action législative, de contrôle et de plaidoyer, et d’œuvrer dans un esprit de cohésion et de complémentarité aux côtés des différentes composantes du groupe, en vue de répondre aux attentes des citoyens.

A travers cette décision, l’UC et le MDS réaffirment leur volonté de reconduire « une expérience qui s’est avérée efficace au cours de la précédente législature, de renforcer leur présence politique et institutionnelle, dans le respect de l’identité de chaque parti, et de contribuer à la promotion de l’action parlementaire au service des intérêts de la Nation », conclut le communiqué.