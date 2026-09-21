La Bourse de Casablanca termine dans le vert

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé en territoire positif lundi, son indice principal, le MASI, progressant de 2,27% à 17.991,02 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a avancé de 2,44% à 1.313,64 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, s’est adjugé 2,34% à 1.338,4 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a pris 2,13% à 1.710,12 pts.