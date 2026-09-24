La Bourse de Casablanca ouvre dans le vert

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en hausse jeudi, son indice phare, le MASI, progressant de 0,37% à 18.107,67 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,4% à 1.310,4 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, prenait 0,31% à 1.345,07 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, se bonifiait de 0,19% à 1.730,69 pts.

Aux valeurs individuelles, Jet Contractors (+4,58% à 1.987 DH), Ciments du Maroc (+4,12% à 1.619 DH), Label’Vie (+3,68% à 4.147 DH), Cash Plus (+3,43% à 237,9 DH) et Alliances (+3,03% à 401,8 DH) réalisaient les meilleures performances.

À l’inverse, IB Maroc.com (-5,62% à 55,06 DH), Involys (-5,27% à 123,15 DH), Colorado (-1,99% à 78,01 DH), S2M (-1,53% à 510,1 DH) et CFG Bank (-1,36% à 203,1 DH) accusaient les plus fortes baisses.

La veille, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,2%.