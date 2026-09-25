Premier League: Manchester City reconnu coupable de nombreuses violations financières

Par LeSiteinfo avec MAP

Le club anglais de Manchester City a été reconnu coupable, vendredi, de la quasi-totalité des 115 accusations de violations présumées du règlement financier de la Premier League, selon des informations rapportées par plusieurs médias britanniques.

Aucune sanction n’a toutefois été officiellement annoncée à ce stade et le club devrait faire appel de la décision.

Les sanctions envisagées pourraient notamment inclure une déduction de points, une amende financière, voire une relégation, tandis que la question d’un éventuel retrait de titres remportés par Manchester City depuis le rachat du club en 2008 pourrait également se poser, selon les médias.

« Le processus est toujours en cours, avec des éléments importants restant à finaliser, et il est soumis à des règles strictes de confidentialité », a déclaré un porte-parole de Manchester City. « La position de Manchester City reste donc conforme à la déclaration du club de février 2023. »

Le club a ajouté avoir « diligemment respecté les procédures » pendant les huit années de la procédure, en estimant que la direction de la Premier League devait agir comme un régulateur « indépendant, impartial et équitable, libre de toute influence partisane ».

Manchester City a toujours nié les accusations et affirmé disposer d’éléments « irréfutables » pour défendre sa position. Le club avait constitué une importante équipe juridique pour contester les accusations devant la commission indépendante chargée du dossier.

Selon les informations rapportées par la presse, la commission aurait notamment retenu des griefs portant sur la fourniture d’informations financières exactes, la valorisation de certains contrats de sponsoring et la divulgation de paiements effectués à des joueurs ainsi qu’à l’ancien entraîneur Roberto Mancini.

Les accusations couvrent une période allant de la saison 2009-2010 à la saison 2022-2023, année au cours de laquelle l’enquête de la Premier League a pris fin. Elles portent ainsi sur une période durant laquelle Manchester City a remporté 20 trophées majeurs.

Sous la direction de Pep Guardiola, parti à l’issue de la saison dernière, Manchester City a notamment remporté un triplé historique en 2023 et un quatrième titre consécutif de champion d’Angleterre en 2024.

La décision de la commission indépendante de la Premier League, si elle est confirmée officiellement, pourrait constituer l’un des dossiers disciplinaires les plus importants de l’histoire du football anglais. La procédure reste toutefois susceptible d’appel et aucune sanction définitive n’a encore été annoncée.