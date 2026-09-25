Maroc: les prix de 300 médicaments seront bientôt revus à la baisse

Une première série de médicaments devrait voir son prix diminuer dans le cadre de la réforme engagée par les autorités marocaines sur les tarifs des produits pharmaceutiques. Environ 300 médicaments ont déjà été retenus, avec des baisses pouvant atteindre 70%.

Les réductions prévues ne seront toutefois pas uniformes. Elles devraient se situer entre 10% et 70%, en fonction des médicaments concernés. La liste détaillée des produits ainsi que leurs nouveaux tarifs ne sont pas encore disponibles et devront être précisés dans le texte réglementaire attendu.

Cette première baisse intervient dans le cadre d’une révision globale du système de fixation et d’actualisation des prix des médicaments au Maroc. Parmi les changements annoncés figure notamment la réduction de la période séparant deux révisions tarifaires. Celle-ci passera de cinq à trois ans.

La réforme prévoit également un mécanisme spécifique pour les médicaments dont le prix fabricant excède 300 dirhams. Pour ces produits, le tarif retenu devra correspondre au prix le plus bas constaté dans les pays de référence pris en compte par le Maroc.

Cette disposition vise notamment les traitements les plus coûteux, pour lesquels les différences de prix entre marchés peuvent être importantes.

Au-delà des baisses appliquées à cette première liste, le ministère de la Santé table sur un impact financier significatif de la réforme. Les économies globales attendues sont estimées à plus d’un milliard de dirhams.

Une partie de ce gain devrait profiter directement aux patients. Selon les estimations communiquées par le ministère, quelque 250 millions de dirhams pourraient se traduire par une diminution du reste à charge. Les patients concernés par des traitements chroniques pourraient notamment bénéficier de cette évolution.

Pour l’heure, il reste impossible de savoir quels médicaments seront concernés par la première vague de réductions. L’identification des produits et le montant précis de chaque baisse dépendront de la publication de la nouvelle grille tarifaire.

La prochaine étape sera donc la publication du texte officiel, qui permettra de connaître la liste des médicaments concernés et les nouveaux prix applicables.