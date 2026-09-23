La Bourse de Casablanca termine sur une note négative

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé sur une note négative mercredi, son indice principal, le MASI, abandonnant 0,2% à 18.040,73 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a reculé de 0,46% à 1.305,16 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a lâché 0,56% à 1.340,95 pts.

Contre-tendance, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a augmenté de 0,51% à 1.727,35 pts.