France-Turquie: où et à quelle heure suivre le premier match de Zidane ?

Par LeSiteinfo avec MAP

L’équipe nationale de France de football affronte en déplacement la Turquie ce vendredi soir, comptant pour la première journée de Ligue des Nations, pour la première de Zinédine Zidane en tant que sélectionneur. Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 18h45 (heure marocaine). La rencontre sera retransmise sur la chaîne TF1.

En conférence de presse d’avant-match à quelques heures du début de son aventure européenne, l’ancien capitaine des tricolores a fait part de son « immense émotion de pouvoir être là », signe de son entrée dans le vif du sujet.

« Ce sera un match difficile sur un terrain compliqué avec une belle équipe en face. Il faudra être bon partout avec et sans ballon », a-t-il lancé en réponse à des questions sur une éventuelle fragilité du milieu de terrain de la sélection.

Bien qu’il ne cache pas l’ampleur de l’effervescence autour de son staff technique après 14 ans sous les ordres de Didier Deschamps, le nouveau sélectionneur souhaite ardemment « rester dans son rôle de coach et de braquer les projecteurs sur les protagonistes que sont les joueurs ».

Sur un ton non moins pragmatique, Zidane a dévoilé ses premiers choix tactiques mais n’a rien laissé filtrer sur sa perception du système de jeu ou sur la composition, annonçant en particulier son intention de replacer son attaquant vedette Kylian Mbappé à gauche de la surface.

« Il est là exactement pour transformer sa vision en système ou en philosophie, sauf qu’il n’a rien à reconstruire, ou pas grand-chose, et que l’héritage reçu est incomparable avec celui de Laurent Blanc en 2010, ou celui de Didier Deschamps après un Euro 2012 agité », analyse le journal sportif « L’Equipe ».

Sous cet angle, le successeur de Deschamps a relancé le débat sur les clés offensives des Bleus avec en toile de fond la défaite amère subie face à l’Espagne en demi-finale de la Coupe du monde en juillet dernier.

Sa première carte semble être le positionnement de son capitaine Mbappé, meilleur buteur de l’histoire de la sélection et auteur de 10 buts inscrits l’été dernier. Il souhaite désormais l’utiliser comme solution sur le côté gauche, un tournant pour la star madrilène qui n’a pas joué à ce poste depuis juillet 2024 contre la Roja dans le dernier carré de l’Euro.

De l’avis de « L’Equipe », ce changement permettrait à Ousmane Dembélé avec Michael Olise à sa droite de retrouver une place qui lui convient davantage au Paris Saint-Germain, lui qui a évolué à droite cet été aux Etats-Unis. Il se voit alors offrir une chance de montrer qu’il a les épaules pour être le numéro 9 des Bleus, analyse le média.

Pour leur premier rassemblement sous l’ère Zidane, les Bleus doivent disputer quatre rencontres de Ligue des nations, avec des déplacements en Turquie ce vendredi et en Belgique le 28 septembre, avant de recevoir l’Italie le 2 octobre puis la Belgique le 5 du même mois.