Élections: le PPS déçu par ses résultats, Nabil Benabdellah réagit

Le secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme (PPS), Nabil Benabdellah, a qualifié de « décevants » les résultats obtenus par son parti lors des élections législatives organisées mercredi, estimant qu’ils sont en deçà des ambitions et des attentes.

Dans une déclaration à la presse, Nabil Benabdellah a expliqué que le parti « s’attendait à obtenir de meilleurs résultats », au regard des efforts importants déployés au cours des cinq dernières années dans les rangs de l’opposition, ainsi que des nombreuses initiatives menées pour mettre en évidence les lacunes de l’action gouvernementale.

Le secrétaire général du PPS a, par ailleurs, estimé que la tendance générale du vote « traduit une réaction populaire face à l’échec du gouvernement à répondre aux principales attentes des citoyennes et des citoyens ». Il a également souligné que le scrutin s’est déroulé globalement dans des conditions normales, grâce au travail accompli par les autorités.

Nabil Benabdellah a principalement attribué les résultats obtenus par son parti au faible taux de participation, rappelant que le PPS avait insisté sur la nécessité d’une forte mobilisation des électeurs.

Il a indiqué que le bureau politique du parti se réunira afin d’approfondir l’analyse de ces résultats et de définir ses prochaines orientations et options.

Selon les résultats provisoires des élections législatives, le Parti du progrès et du socialisme a obtenu 19 sièges, tandis que le Parti authenticité et modernité (PAM) arrive en tête avec 97 sièges.