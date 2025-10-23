Le Groupe BCP obtient la certification ISO 37001

Le Groupe BCP a obtenu la certification ISO 37001 – version 2025, délivrée par le cabinet Certi-Trust, à l’issue d’un audit approfondi mené du 21 au 25 juillet 2025. Cette distinction atteste de la conformité du Système de Management Anti-Corruption (SMAC) du Groupe aux exigences internationales, et illustre son engagement fort en faveur de la transparence et de l’éthique.

Ce dispositif s’inscrit dans une dynamique portée par les plus hautes instances du Groupe, qui ont fait de la prévention de la corruption une priorité stratégique. L’implication déterminée des organes d’administration et de direction traduit une volonté affirmée d’instaurer un environnement de contrôle rigoureux, fondé sur une gouvernance structurée, inclusive et responsable.

Le SMAC s’articule autour de plusieurs axes majeurs :

• Une politique de lutte contre la corruption, approuvée par le Conseil d’Administration et partagée avec l’ensemble des parties prenantes ;

• Une cartographie des risques de corruption, également validée par le Conseil d’Administration ;

• Un dispositif d’alerte éthique, interne et externe, garantissant la stricte confidentialité et la protection des lanceurs d’alerte ;

• Un mécanisme de gestion des conflits d’intérêts, complété par des actions de formation et de sensibilisation adaptées à chaque public ;

• Un programme de communication structuré, ainsi qu’un dispositif de contrôle et de surveillance assurant le suivi continu de l’efficacité du système.

L’obtention de cette certification prestigieuse témoigne de l’implication constante des équipes du Groupe BCP et de leur adhésion profonde à des principes de gouvernance exemplaire. Elle s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue que la Banque s’attache à renforcer chaque jour, en parfaite cohérence avec sa vision d’une finance éthique, durable et responsable.