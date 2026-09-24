Economie
Devises vs Dirhams: les cours du jeudi 24 septembre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 24 septembre.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,1465 * 11,7919
1 DOLLAR U.S.A. 8,9145 * 10,3601
1 DOLLAR CANADIEN 6,3197 * 7,3445
1 LIVRE STERLING 11,8 * 13,714
1 LIVRE GIBRALTAR 11,8 * 13,714
1 FRANC SUISSE 10,77 * 12,516
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3741 * 2,7591
1 DINAR KOWEITIEN 28,854 * 33,534
1 DIRHAM E.A.U. 2,427 * 2,8206
1 RIYAL QATARI 2,4455 * 2,8421
1 DINAR BAHREINI 23,646 * 27,48
100 YENS JAPONAIS 5,6258 * 6,538
1 RIYAL OMANI 23,155 * 26,909