Route Bab Berred-Chefchaouen: le ministère dément toute fermeture

Par LeSiteinfo avec MAP

Les informations relayées par certaines pages et plateformes de réseaux sociaux, faisant état de la persistance de l’interruption de la circulation sur la route nationale n° 2 reliant Bab Berred à Chefchaouen, ou de sa fermeture aux autocars et aux poids lourds, sont dénuées de tout fondement et ne reflètent pas la situation actuelle de ce tronçon routier, a indiqué le ministère de l’Équipement et de l’Eau, jeudi.

La circulation sur la route nationale n° 2, entre Bab Berred et Chefchaouen, est ouverte à tous les types de véhicules, y compris les autocars et les poids lourds, affirme le ministère dans un communiqué.

À cet égard, le ministère invite les usagers de la route et l’ensemble des citoyens à se référer à ses sources officielles, pour s’informer sur l’état du réseau routier et à éviter de relayer des informations non vérifiées, susceptibles de créer la confusion ou l’inquiétude parmi les usagers de la route.

Le ministère réaffirme, par ailleurs, qu’il poursuit le suivi de la situation du réseau routier et prend les mesures nécessaires afin d’assurer la fluidité de la circulation et la sécurité des usagers de la route, affirmant qu’il reste à la disposition des citoyens 24h/24 pour leur fournir toutes les informations nécessaires.

Les citoyens sont invités, à ce propos, à consulter les bulletins annoncés régulièrement par le biais du portail du ministère: www.equipement.gov.ma, ou contacter le centre de permanence de la direction des travaux et de l’exploitation routière sur le numéro de téléphone : 05.37.71.17.17.