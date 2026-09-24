Fatima Zahra El Mansouri: le PAM n’a pas de « lignes rouges » concernant les alliances

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Par LeSiteinfo avec MAP

La coordinatrice de la direction collégiale du Parti Authenticité et Modernité (PAM), Fatima Zahra El Mansouri, a affirmé que le parti reste ouvert à l’ensemble des formations politiques nationales et qu’il n’y a pas de « lignes rouges » concernant les alliances.

S’exprimant lors d’une conférence de presse jeudi à Rabat, Mme Mansouri a souligné que le PAM respecte l’ensemble des formations politiques qui partagent ses valeurs, affirmant que les alliances futures feront l’objet d’un débat institutionnel au sein des instances du parti.

« Il n’y a pas de parti avec lequel nous refusons d’échanger autour de la même table. Nous croyons en le dialogue et la concertation », a-t-elle ajouté.

Le Parti Authenticité et Modernité est arrivé en tête des élections législatives générales pour l’élection des membres de la Chambre des représentants, organisées mercredi, en remportant 97 sièges selon les résultats provisoires.