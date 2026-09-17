Kadem Saher en concert à Rabat le 9 octobre prochain

La légende irakienne Kadem Saher retrouvera son public marocain à l’occasion d’un concert très attendu, prévu le 9 octobre prochain au Théâtre Royal de Rabat. Un rendez-vous qui promet de réunir le tarab authentique et une ambiance musicale exceptionnelle.

Le « Kaiser » se produira pour la première fois sur la scène de l’« amphithéâtre romain » du Théâtre Royal de Rabat, dans un espace ouvert et en plein air, offrant ainsi à cette soirée une atmosphère particulière.

Cette soirée musicale sera l’occasion pour les fans de Kadem Saher de redécouvrir ses nouveaux titres, tout en revisitant les chansons emblématiques qui ont marqué sa longue carrière, lors de l’un des rendez-vous artistiques les plus attendus à Rabat au mois d’octobre prochain.

À noter que le concert de Kadem Saher à Rabat s’inscrit dans le cadre de sa tournée consacrée à son nouvel album «Bila Onwan». L’artiste poursuit ainsi la présentation de ses nouvelles créations, aux côtés de plusieurs de ses plus grands succès qui ont accompagné sa carrière, au grand bonheur de son public marocain.