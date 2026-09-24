Élections 2026: Fatima Zahra El Mansouri décroche un siège à Marrakech

La dirigeante du Parti Authenticité et Modernité (PAM), Fatima Zahra El Mansouri, a remporté un siège à la Chambre des représentants à Marrakech, selon les résultats provisoires des élections législatives de 2026.

Fatima Zahra El Mansouri a décroché son siège dans la circonscription Médina-Sidi Youssef Ben Ali, à Marrakech, où elle se présentait en tant que tête de liste du PAM lors du scrutin organisé mercredi. Le parti est également arrivé en tête en nombre de sièges remportés dans les circonscriptions locales de la région de Marrakech-Safi, dans l’attente de la proclamation officielle des résultats définitifs.

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, avait annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi que le dépouillement et le décompte des voix dans les circonscriptions locales et régionales avaient placé le PAM en tête avec 97 sièges, selon les résultats provisoires.

Lors d’une conférence de presse tenue au siège du ministère de l’Intérieur, Laftit a précisé que le Rassemblement national des indépendants (RNI) arrivait en deuxième position avec 66 sièges, devant le Parti de l’Istiqlal (65 sièges) et le Parti de la justice et du développement (PJD), qui en a obtenu 54.

Le Mouvement populaire (MP) a obtenu 29 sièges, suivi de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) avec 26 sièges, du Parti du progrès et du socialisme (PPS) avec 19 sièges et de l’Union constitutionnelle (UC) avec 17 sièges.

Le Mouvement démocratique et social (MDS) et l’Alliance de la gauche ont obtenu chacun 8 sièges. Le Front des forces démocratiques (FFD) et le Parti de l’équité ont remporté chacun deux sièges, tandis que le Parti des nouveaux démocrates et le Parti de l’unité et de la démocratie ont obtenu chacun un siège.