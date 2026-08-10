Santé et sécurité au Travail: la BCP certifiée ISO 45001

La Banque Centrale Populaire (BCP) annonce l’obtention de la certification ISO 45001, relative au système de management de la santé et de la sécurité au travail, pour deux de ses sites stratégiques: son siège historique du boulevard Zerktouni à Casablanca et son Data Center Diouri.

Délivrée à l’issue d’un audit mené par le cabinet AFNOR, cette certification consacre la conformité du dispositif de la Banque aux meilleures pratiques internationales et à la réglementation marocaine en matière de santé et de sécurité au travail. Cette certification récompense une démarche de fond, basée sur un dispositif de prévention structuré autour de cinq axes : – l’identification et l’évaluation systématique des risques liés aux activités et aux environnements de travail ;- le déploiement de mesures de prévention et de protection adaptées ;- le renforcement de la formation et de la sensibilisation des collaborateurs ;- le suivi régulier des performances et l’amélioration continue du système de management ;- le développement d’une culture de prévention partagée par l’ensemble des parties prenantes.

Le dispositif est également aligné sur les principes des conventions C155 et C187 de l’Organisation Internationale du Travail, ratifiées par le Maroc, portant respectivement sur la sécurité et la santé des travailleurs et sur le cadre promotionnel en la matière.

Cette reconnaissance s’intègre dans une trajectoire de certification qui s’inscrit dans la durée. Cette dernière s’ajoute au renouvellement, en décembre 2024, de la certification ISO 50001 pour les mêmes sites, confirmant la cohérence de la politique de gouvernance et de performance opérationnelle engagée par la Banque.

Portée par cette dynamique, la BCP prévoit désormais d’élargir le périmètre de la certification ISO 45001 à de nouveaux sites, notamment à la Tour BCP, à Casablanca Finance City. A travers cette double dynamique de certification, la BCP inscrit la santé, la sécurité et le bien-être de ses collaborateurs au cœur de sa stratégie de performance durable.