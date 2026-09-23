La Bourse de Casablanca débute en hausse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en hausse mercredi, son indice phare, le MASI, progressant de 0,25% à 18.121,1 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,39% à 1.316,33 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, prenait 0,17% à 1.350,86 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, se bonifiait de 0,03% à 1.719,10 pts.

Aux valeurs individuelles, Microdata (+5,72% à 775 DH), Cosumar (+3,28% à 185,85 DH), Holcim Maroc S.A (+2,87% à 1.719 DH), Mutandis SCA (+2,68% à 230 DH) et Immorente Invest (+2,20% à 93 DH) réalisaient les meilleures performances.

À l’inverse, Med Paper (-3,92% à 23,54 DH), Fenie Brossette (-3,13% à 333,20 DH), Cash Plus S.A (-2,25% à 234,60 DH), T2S Group Holding (-1,93% à 218,30 DH) et Disty Technologies (-1,85% à 345,40 DH) accusaient les plus fortes baisses.

Mardi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,48%.