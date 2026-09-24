Gouvernement: le PJD écarte implicitement une participation à la prochaine majorité

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Le Parti de la justice et du développement (PJD) a implicitement annoncé son absence du prochain gouvernement, qui sera issu des élections législatives organisées mercredi et remportées par le Parti Authenticité et Modernité (PAM).

Lors d’une réunion de la direction générale du parti tenue ce jeudi, le secrétaire général du PJD, Abdelilah Benkirane, a indiqué que la décision concernant l’après-élections ne nécessitait pas la tenue d’une réunion du Conseil national. Il a ajouté que celle-ci pouvait se tenir à distance, « puisque la question de la participation au prochain gouvernement est déjà tranchée et qu’il n’y a pas lieu » de réunir le Conseil national à cette fin.

Le secrétaire général du PJD est également revenu sur ses réserves concernant les résultats obtenus par le Parti Authenticité et Modernité, comme il l’avait déjà fait lors de précédentes échéances électorales. Il a, dans le même temps, salué le rôle du ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, dans la communication autour du processus électoral.

Cette position du Parti de la justice et du développement ouvre la voie à d’autres scénarios concernant les alliances susceptibles de conduire à la formation du prochain gouvernement. Parmi les hypothèses évoquées figure notamment le maintien de la précédente coalition, avec l’intégration d’un nouveau parti, afin d’assurer une certaine continuité dans la gestion des conseils élus au niveau communal et régional.