Ismael Saibari: une absence qui pourrait durer jusqu’en 2027

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Ismaël Saibari devra encore patienter avant de retrouver les terrains. L’ international marocain poursuit sa convalescence après une blessure ayant nécessité une intervention chirurgicale, et sa reprise ne semble pas imminente.

Des images prises au centre d’entraînement du Bayern Munich le montrent se déplaçant avec des béquilles et portant une botte médicale de protection. Le joueur reste suivi par le staff médical du club et poursuit son programme de soins et de rééducation, à l’écart des séances collectives.

Selon les estimations évoquées, son indisponibilité pourrait atteindre environ trois mois. Un retour en match avant le début de l’année 2027 paraît donc peu probable, même si aucune date précise de reprise n’est avancée.

Alors que plusieurs de ses coéquipiers se rapprochent d’un retour, Saibari doit encore franchir les différentes étapes de sa récupération avant d’envisager de réintégrer le groupe.

Cette absence prive également la sélection marocaine d’une option importante au milieu de terrain. Sa capacité à se projeter, à participer à la construction et à se montrer décisif dans les derniers mètres constitue un atout dont les Lions de l’Atlas devront se passer durant sa convalescence.

H.M.