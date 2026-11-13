FRMF: les anciens Lions de l’Atlas à l’honneur avant Maroc-Niger (VIDEO)
La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a rendu hommage, jeudi, à plusieurs anciens internationaux issus des villes de Mohammedia, Casablanca, Settat, El Jadida en reconnaissance de leur parcours en football national, et leur contribution au sein des rangs de l’équipe nationale.
Cet hommage a concerné des anciens joueurs ayant évolué en équipe nationale et ayant disputé des matchs officiels aussi bien en phase finale de la CAN que du Mondial, indique la FRMF dans un communiqué.
Ces joueurs ont en effet constitué une partie de différentes générations ayant défendu les couleurs nationales lors des compétions continentales et mondiales.
A cette occasion, les anciens internationaux ont rencontré les joueurs actuels de l’équipe nationale « A » qui participeront au match face au Niger, vendredi, dans l’optique de nouer des liens d’amitié entre les générations, souligne la même source.
A travers l’organisation de cet hommage, la FRMF aspire à faire de la culture de la reconnaissance du potentiel des joueurs une priorité tout en préservant la mémoire footballistique.
La FRMF s’assigne comme objectif aussi de tisser les liens d’échange entre les anciens et les nouveaux joueurs de l’équipe nationale.
Ci-après les joueurs honorés:
Said Ghandi
Ahmed El Alaoui
Jilali Fadel
Mustapha El Haddaoui
Mery Krimo
Noureddine Naybet
Rachid Daoudi
Hassan Nadher
Majid Bouiboud
Idriss Benzerki
Youssef Rossi
Lahhcen Abrami
Rachid Roki
Ahmed Magrouh (alias Baba)
Larbi Ahardane
Idriss El Hadad
Ibrahim Dalahi (alias ghalaoua)
Mjid Shita
Essadik Hanoun
Mohamed Lakhili
Said Benzemouri
Maataoui Tijani
Hassan Benabicha
Khalid Raghib
Said Rguibi
Fakhr-Eddine Rajhi
Mustapha Khalef
Khalid Fouhami
TariK Jarmouni
Badr Kadouri
Tarik Chihab
Mohamed Madihi
Amine Rbati
Hicham Aboucharouane
Bouchaib Lembarki
Abderrahim chakir
Youssef El Kadioui.
S.L.