FRMF: les anciens Lions de l’Atlas à l’honneur avant Maroc-Niger (VIDEO)

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Par LeSiteinfo avec MAP

La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a rendu hommage, jeudi, à plusieurs anciens internationaux issus des villes de Mohammedia, Casablanca, Settat, El Jadida en reconnaissance de leur parcours en football national, et leur contribution au sein des rangs de l’équipe nationale.

Cet hommage a concerné des anciens joueurs ayant évolué en équipe nationale et ayant disputé des matchs officiels aussi bien en phase finale de la CAN que du Mondial, indique la FRMF dans un communiqué.

Ces joueurs ont en effet constitué une partie de différentes générations ayant défendu les couleurs nationales lors des compétions continentales et mondiales.

A cette occasion, les anciens internationaux ont rencontré les joueurs actuels de l’équipe nationale « A » qui participeront au match face au Niger, vendredi, dans l’optique de nouer des liens d’amitié entre les générations, souligne la même source.

A travers l’organisation de cet hommage, la FRMF aspire à faire de la culture de la reconnaissance du potentiel des joueurs une priorité tout en préservant la mémoire footballistique.

La FRMF s’assigne comme objectif aussi de tisser les liens d’échange entre les anciens et les nouveaux joueurs de l’équipe nationale.

Ci-après les joueurs honorés:

Said Ghandi

Ahmed El Alaoui

Jilali Fadel

Mustapha El Haddaoui

Mery Krimo

Noureddine Naybet

Rachid Daoudi

Hassan Nadher

Majid Bouiboud

Idriss Benzerki

Youssef Rossi

Lahhcen Abrami

Rachid Roki

Ahmed Magrouh (alias Baba)

Larbi Ahardane

Idriss El Hadad

Ibrahim Dalahi (alias ghalaoua)

Mjid Shita

Essadik Hanoun

Mohamed Lakhili

Said Benzemouri

Maataoui Tijani

Hassan Benabicha

Khalid Raghib

Said Rguibi

Fakhr-Eddine Rajhi

Mustapha Khalef

Khalid Fouhami

TariK Jarmouni

Badr Kadouri

Tarik Chihab

Mohamed Madihi

Amine Rbati

Hicham Aboucharouane

Bouchaib Lembarki

Abderrahim chakir

Youssef El Kadioui.

S.L.