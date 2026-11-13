La Bourse de Casablanca entame ses échanges en baisse ce vendredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en baisse vendredi, son indice phare, le MASI, reculant de 0,29% à 17.377,61 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, perdait 0,2% à 1.277,11 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, cédait 0,21% à 1.318,67 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, lâchait 0,09% à 1.659,43 pts.

Jeudi, le MASI avait terminé sur une perte de 0,01%

S.L.