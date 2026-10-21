Ligue des champions: soirée difficile pour Noussair Mazraoui

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L’international marocain Noussair Mazraoui a reçu la note la plus basse, soit 5,5, lors de la lourde défaite de Manchester United face à Côme (4-0).

Les Red Devils ont également établi un triste record pour le football anglais. Selon le spécialiste des statistiques Opta, Manchester United est devenu le premier club anglais à encaisser deux buts dans les deux premières minutes de deux rencontres consécutives dans les grandes compétitions européennes.

Rappelons que Manchester United a vécu une soirée cauchemardesque à Côme, qui a surclassé le club anglais 4 à 1 mercredi lors de la 3e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Le milieu argentin Nico Paz, auteur d’un doublé et d’une passe décisive, en a fait voir de toutes les couleurs aux Red Devils qui n’ont plus gagné, en championnat comme en C1, depuis le 10 septembre.

H.M.