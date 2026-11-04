Ligue des champions: le Real Madrid arrache la victoire face à l’AEK Athènes

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Real Madrid a arraché la victoire sur la pelouse de l’AEK Athènes (3-2), mercredi soir, pour le compte de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, grâce à un but décisif de Federico Valverde dans le temps additionnel.

Menés au score à deux reprises, les hommes de José Mourinho ont dû batailler pour venir à bout d’une formation grecque combative, qui avait ouvert le score dès la 12e minute par Aboubakary Koita.

Jude Bellingham a permis aux Madrilènes de revenir à hauteur de leurs adversaires avant la pause, grâce à une talonnade, au terme d’une première période marquée par une montée en puissance progressive du club espagnol.

En seconde période, les Grecs ont repris l’avantage par l’intermédiaire de Stavros Pilo, avant que Kylian Mbappé ne rétablisse l’égalité à un peu plus de dix minutes de la fin du temps réglementaire.

Alors que les deux équipes semblaient se diriger vers un partage des points, Federico Valverde a délivré les Merengues d’une puissante frappe à l’entrée de la surface, offrant aux siens une quatrième victoire consécutive dans la compétition.

Grâce à ce succès, le Real Madrid porte son total à 12 points en quatre rencontres et se maintient parmi les huit premiers du classement de la phase de ligue, confortant ainsi ses ambitions de qualification directe pour les huitièmes de finale.

S.L.